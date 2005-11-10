17.30 - Jay Idzes parla in conferenza stampa al termine di Sassuolo-Napoli, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. TMW seguirà dal Mapei Stadium l'intervento del calciatore neroverde, riportando in diretta le sue dichiarazioni sulla prestazione, sul risultato e sugli episodi principali del match.

17.30 - Inizia la conferenza.

Finalmente una domenica senza gol presi. Che sensazione si prova?

"Dopo questo periodo, è molto importante non prendere gol, soprattutto per noi difensori, portieri. Questo punto e il clean sheet sono molto importanti per il morale della squadra ma non è finita perché le prossime tre partite contro Venezia, Lecce e Parma sono importanti ma la sensazione è positiva dopo questa partita".

Cos'è cambiato con il nuovo allenatore? Quanto è importante da qui in avanti, più che trovare il gol, iniziare a non prenderne?

"Dal primo giorno quando è arrivato ha detto che dobbiamo mettere sempre l'energia, la voglia di non prendere gol. L'avevamo forse perso nelle ultime partite e ci ha detto subito che ogni giorno dobbiamo mettere questo dentro. I dettagli, non solo la difesa ma anche la squadra, e la linea a 4 giocando con continuità questo aiuta tanto".

Com'è riuscito mister D'Aversa a sistemare la difesa? Berardi e Laurienté si sono sacrificati tanto...

"Sì, si difende con tutta la squadra e non solo con la linea difensiva. Mister D'Aversa ce l'ha detto nelle riunioni e abbiamo visto che quando lo facciamo possiamo fare una grande partita, poi esce fuori la nostra qualità lì davanti. Questo è importante per noi, per i difensori, mettere un po' di fiducia. Il primo clean sheet dopo 13 partite ci fa contenti, così come il pareggio".

Nel secondo tempo esultavate a ogni intervento, sembravate caricarvi a ogni intervento. Quanta voglia avevate di una prestazione così?

"Io gioco sempre un po' così. Noi dietro non facciamo gol e dobbiamo esultare insieme quando salviamo una palla, anche Dominguez nel secondo tempo, questo dà tanta energia e lo dà anche alla squadra. Io sono stato fuori per diverso tempo ma dobbiamo cercare di mettere sempre dentro questo, non solo parlare, qualche volta questo aiuta dentro un momento difficile, per dare un segnale alla squadra che non perdiamo oggi".

17.34 - Termina la conferenza.