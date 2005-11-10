Dopo le vittorie di ieri di Lazio prima e Inter poi, la Roma di Gian Piero Gasperini dovrà rispondere nella sfida che inizierà tra meno di un'ora contro il Monza all'Olimpico. Per farlo il tecnico giallorosso ha deciso di mandare in campo dal primo minuto il tridente formato da Soule, Rodrigo Mora e Malen. Dybala partirà dunque inizialmente dalla panchina.

Dall'altra parte l'ex di turno Ivan Juric ha optato per una formazione iniziale a trazione anteriore, con Pessina arretrato in mediana e la coppia Robinson-mota Carvalho alle spalle dell'insostituibile Gustavo Varela.

Le formazioni ufficiali di Roma-Monza

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Soule, Mora; Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Koulierakis, Molina, Mancini, Ghilardi, De Roon, Pisilli, Castro, Dybala. Allenatore: Gasperini.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Pessina, Colombo, Mangas; Mota Carvalho, Robinson; Varela. A disposizione: Thiam, Lucchesi, Ziolkowski, Antov, Foe Ondoa, Cutrone, Akinsanmiro, Zeballos, Bakoune, Touré, Colpani, Strajnar, Mout. Allenatore: Juric.