17.25 - Sam Beukema parla in conferenza stampa al termine di Sassuolo-Napoli, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. TMW seguirà dal Mapei Stadium l'intervento del calciatore azzurro, riportando in diretta le sue dichiarazioni sulla prestazione, sul risultato e sugli episodi principali del match.

17.25 - Inizia la conferenza.

Quanto rammarico c'è per non averla vinta ma quanta convinzione c'è che siete sulla strada giusta perché la prestazione c'è stata...

"Io penso che l'approccio era giusto prima della partita, ho visto una squadra solida che voleva vincere. Abbiamo avuto le nostre occasioni soprattutto nel secondo tempo quando si è aperto un po' più il campo e il Sassuolo faceva più fatica a difendere. Non siamo riusciti a fare gol purtroppo, mancava l'ultimo passo".

Cosa è mancato nella finalizzazione?

"Secondo me è un mix di tutto: cattiveria, convinzione, prendere la decisione giusta. Poi bravo al loro portiere che ha fatto delle buone parate".

Secondo clean sheet consecutivo. Cosa serve per essere più cinici?

"Siamo contenti per il secondo clean sheet di fila, questa è la basa per essere solidi come squadra. Abbiamo avuto le nostre occasioni per far gol, abbiamo creato, poi deve essere convinto di far male, di fare gol e questo è mancato oggi".

17.28 - Termina la conferenza.