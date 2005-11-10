Besiktas, Vlahovic cita Balotelli: “Why always me?” dopo lo schiaffo di un avversario

Nell’ultima gara di campionato del Besiktas di Vincenzo Italiano, che ha pareggiato 2-2 contro il Kasimpasa in trasferta, il protagonista è stata un’altra vecchia conoscenza del nostro calcio come Dusan Vlahovic. Il serbo infatti ha ritrovato il gol interrompendo un digiuno che durava dall’undici ottobre scorso. Ma non è stato l’unico episodio in cui ha fatto parlare di sé.

Vlahovic cita Balotelli

Nel corso della gara l’ex di Fiorentina e Juventus è stato infatti tartassato dagli avversari, ma un episodio in particolare ha mandato su tutte le furie il classe 2000 e tutta la panchina del Besiktas. Finito a terra dopo uno scontro aereo infatti Vlahovic ha subito uno schiaffo da parte di Arous con l’arbitro che non ha visto e non è stato neanche richiamato dal VAR nonostante l’attaccante una volta rialzatosi abbia guardato il quarto uomo per richiamarne l’attenzione. Vlahovic ha così allargato le braccia e gridato quel “Why always me?" reso celebre da Mario Balotelli ai tempi del Manchester City quando sfoggiò una maglia con quella scritta dopo un gol nel derby datato 23 ottobre 2011.