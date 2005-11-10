Artem Dovbyk sta cercando il rilancio dopo una stagione complicata alla Roma. L'attaccante ucraino, passato in prestito al Bologna nell'estate 2026, ha iniziato la nuova avventura trovando già la via del gol, ma senza riuscire ancora a ritagliarsi un ruolo da protagonista. In Serie A ha raccolto cinque presenze per 105 minuti giocati, con una rete all'attivo e nessun assist.

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L'inizio della sua esperienza in rossoblù è stato condizionato da qualche problema fisico, che gli ha impedito di trovare continuità e di conquistarsi un posto da titolare. L'episodio più importante è arrivato contro il Sassuolo, quando Dovbyk ha trovato la rete al 91' minuto, firmando il definitivo 2-2 e regalando al Bologna il primo punto in campionato. Un gol importante anche sul piano personale, perché arrivato dopo un lungo periodo complicato, tra infortuni e difficoltà realizzative. L'obiettivo è ora ritrovare la condizione migliore e tornare a essere quel centravanti capace di segnare con continuità, come dimostrato ai tempi del Girona, quando aveva conquistato il titolo di capocannoniere della Liga con 24 reti.

La presentazione

"In Italia ancora non avete visto la mia migliore versione, ma spero e credo presto la riuscirò a mostrare anche qui, ora sento di poter tornare a divertirmi col calcio. Quando la gente crede in te, è tutto diverso. Qui sto ritrovando quell’emozione, per il Bologna mi sento importante. Voglio godermela e ripagare di questo il club e i miei nuovi compagni".

Presenze: 5

Minuti giocati: 105

Gol: 1

Assist: 0