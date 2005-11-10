Tornano le emozioni della Champions League, con Manchester City-Napoli tra le sfide in programma oggi. Due squadre certamente non al top della forma alle quali, sul piano del morale e della classifica, serve il risultato pieno. Appuntamento alle ore 21.00 all’Etihad Stadium di Manchester, dirige la sfida il Sig. Istvan Kovacs.

Come arriva il Manchester City

Fase decisamente delicata per la formazione di Enzo Maresca, che in Premier League viene da 1 punto conquistato nelle ultime 2 giornate. Meglio in campo europeo, con 3 vittorie su 4 fin qui nella League Phase. Per affrontare il Napoli, spazio al 4-2-3-1 con qualche cambiamento rispetto a quanto visto contro il Fulham. Tra i pali Donnarumma, protetto da una difesa composta da Khusanov, Guehi, Dias e O'Reilly. In mediana Anderson ed Enzo Fernandez, a sostegno di un quartetto offensivo con Haaland centravanti. Alle sue spalle ecco Ndiaye, Cherki e Foden.

Come arriva il Napoli

I partenopei hanno ripreso dopo la sosta battendo di misura il Torino in campionato, traendo autostima in vista di un cammino europeo in cui non possono più sbagliare. Fino ad ora, 3 sconfitte in 4 partire: per centrare quantomeno i playoff, serve un cambio di rotta. Massimiliano Allegri dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-1-1 piazzando Beukema, Rrahmani e Olivera davanti a Milinkovic-Savic. Gilmour in mezzo al campo, con ai lati Anguissa e McTominay. Sugli esterni Politano e Spinazzola, mentre in avanti De Bruyne alle spalle di Hojlund.