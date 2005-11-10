Parma, Carboni: "Stiamo bene, anche l'atteggiamento visto contro il Bologna è stato giusto"

Intervenuto al termine dell’amichevole Parma-Cesena (terminata 0-2, qui il resoconto della sfida), il difensore crociato Franco Carboni ha commentato così l’andamento della gara: “Oggi abbiamo giocato a quattro in difesa, mancavano i Nazionali. Abbiamo provato negli ultimi giorni e questa amichevole serviva a quello: provare e vedere come stiamo, e serve anche per mettere un po’ di benzina per chi gioca di meno, aiutando ad allenare le gambe. Il momento del Parma? Stiamo bene - le parole riportate da parmalive.com -. L’atteggiamento visto contro il Bologna è stato giusto. Anche a Bergamo l’atteggiamento è stato corretto. Certo che il rosso dopo cinque minuti cambia la partita completamente, ma l’atteggiamento di tutti è stato positivo. Nell’ultima settimana abbiamo lavorato forte”.

L’esperimento della difesa a quattro potrà proseguire anche contro la Roma?

“Non lo so se continueremo così. Faremo ciò che chiede il mister. Ci sentiamo a bene sia a cinque sia a quattro. Abbiamo i giocatori per fare entrambe le cose. Se giochiamo a cinque posso fare sia il braccetto che l’esterno a tutta fascia. Come braccetto mi trovo bene, l’ho fatto tante volte”.