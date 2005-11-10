Il Napoli torna ad allenarsi dopo 5 giorni di riposo: Allegri ritrova tre azzurri in gruppo

Il Napoli è tornato ad allenarsi al Training Center dopo i cinque giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri in occasione della sosta per le nazionali. Una pausa che non ha riguardato i calciatori alle prese con problemi fisici, che hanno continuato a lavorare anche durante questi giorni per proseguire i rispettivi percorsi di recupero. Nel pomeriggio gli azzurri si sono ritrovati in campo per una seduta caratterizzata da lavoro atletico e tecnico, esercitazioni sul possesso del pallone e una successione di corse.

Napoli, Neres, Spinazzola e Favasuli parzialmente in gruppo: le ultime sugli infortunati

Le indicazioni più incoraggianti riguardano David Neres, Leonardo Spinazzola e Costantino Favasuli, che hanno svolto parte dell'allenamento insieme ai compagni. Un passo avanti nei rispettivi programmi di recupero, anche se nessuno dei tre ha ancora completato un'intera seduta con il gruppo. Prosegue invece il lavoro differenziato per Benoît Badiashile e Giovanni Di Lorenzo, impegnati in esercizi personalizzati sia in palestra che sul campo. Soltanto palestra, infine, per Alisson e Stanislav Lobotka.

Il report ufficiale del Napoli sulla ripresa degli allenamenti

Di seguito il comunicato pubblicato dalla società azzurra sul proprio sito ufficiale: "Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center nella settimana di pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione fisica e tecnica. A seguire esercitazione in fase di possesso e successione di corse. Favasuli, Neres e Spinazzola hanno svolto parte della sessione con la squadra. Per Badiashile e Di Lorenzo personalizzato in palestra e in campo. Alisson e Lobotka hanno svolto lavoro personalizzato in palestra."