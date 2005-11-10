Il futuro di Bruno Fernandes potrebbe essere lontano dal Manchester United. Il centrocampista portoghese, con il contratto in scadenza nel giugno 2027, sta riflettendo sulla possibilità di lasciare Old Trafford dopo un'altra stagione complicata. Come anticipato da TMW, sulle sue tracce ci sono Juventus e Milan, entrambe interessate a valutare un'eventuale operazione.

Juventus e Milan alla finestra: la Champions è decisiva

Il ritorno in Serie A non sarebbe un problema per Fernandes, che conosce già il nostro campionato dopo le esperienze con in Italia. La Juventus, però, dovrà fare i conti con una condizione importante: la qualificazione alla prossima Champions League. La partecipazione alla massima competizione europea potrebbe infatti risultare determinante per convincere il portoghese e costruire un'operazione sostenibile.

Anche il Milan segue la situazione, con la possibile carta rappresentata da Ruben Amorim, attuale allenatore dello United, e dai rapporti condivisi con l'agenzia del giocatore.

Fernandes prende tempo sul futuro

L'entourage del centrocampista si sta già muovendo per valutare le opportunità, mentre i dialoghi per il rinnovo con il Manchester United sono al momento fermi. Fernandes non ha ancora preso una decisione e vuole soprattutto capire quale progetto possa garantirgli la possibilità di tornare a competere per traguardi importanti. La Serie A resta una possibilità concreta, ma per la Juventus la corsa alla Champions potrebbe fare la differenza. Lo riporta Tuttosport