Ancora libero da contratti l'ex tecnico del Manchester City e del Barcellona, Pep Guardiola, è stato ospite del podcast di Romario. La leggenda brasiliana, che solo qualche giorno fa ha invitato il commissario tecnico verdeoro Carlo Ancelotti a "fare le valige", ha chiesto a Pep se un giorno vorrebbe allenare il Brasile.

Guardiola ha risposto con una battuta: "Le caipirinha sono ottime…". E Romario lo ha incalzato: “In Brasile abbiamo tante altre cose belle!”. Guardiola ha chiosato: “Allora ne parleremo più tardi”.

Guardiola difende Cristiano Ronaldo

Nel corso della chiacchierata, Guardiola ha anche parlato del caso Cristiano Ronaldo: “La Federazione portoghese di calcio deve garantire a Cristiano Ronaldo una conclusione dignitosa della carriera, ha detto. "Entrambe le parti devono fare uno sforzo per garantire un addio all'altezza. Cristiano Ronaldo non dovrebbe lasciare la nazionale portoghese in questo modo. Non possono lasciarlo andare così", ha spiegato.

Poi ha aggiunto: "È stato una figura incredibilmente importante, non solo per sé stesso e per il Portogallo, ma anche per le future generazioni di calciatori portoghesi. Devono capire che Cristiano Ronaldo merita di andarsene alle sue condizioni. Ci sono giocatori eccezionali, e Cristiano Ronaldo è uno di loro; quindi questa situazione va risolta. Che la risolvano o no non mi riguarda, ma devono assolutamente farlo. È proprio così; ciò che ha realizzato nel mondo del calcio merita una conclusione diversa. Dovrebbe esserci una celebrazione in cui senta l'affetto dei suoi connazionali e, a sua volta, anche lui deve prendere l'iniziativa e dire: Voltiamo pagina sul passato. Non si dovrebbe giudicare un'intera carriera in base a un mese o due, o a causa di un disaccordo o di un malinteso con una o due persone. Ci sono carriere piene di successi che meritano di essere preservate e difese. I grandi giocatori, quelli che sono stati davvero al vertice del loro gioco, meritano di andarsene a testa alta. In primo luogo, perché se lo sono guadagnato con tutto ciò che hanno dato allo sport; è lo stesso calcio a dovere loro questo riconoscimento. E in secondo luogo, per i bambini che fanno i primi passi in campo, che potrebbero dire: Voglio concludere la mia carriera come Romário, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paolo Maldini o uno degli altri grandi della storia".