Bologna, si allunga la lista di scontenti in rosa: Dovbyk, Moro ed Heggem potrebbero salutare

Il Resto del Carlino di oggi entra nel merito delle scelte di mercato per gennaio del Bologna: mister Palladino ha già fatto capire di voler avere un peso nelle scelte di gennaio e le parole di Fenucci fanno capire come i ragionamenti siano iniziati.

Tanti gli scontenti in rosa: possibili riflessioni in uscita per Dovbyk, Moro ed Heggem

Sono in tanti al momento gli scontenti tra i rossoblù: che il prestito di Dovbyk possa essere interrotto è una possibilità, visti anche i 3 milioni netti di ingaggio. Non solo. Se l’ucraino nell’ultima sosta rifiutò la convocazione dell’Ucraina convinto di poter scalare le gerarchie stavolta no, è partito. Ma la gestione Palladino ha raccontato anche altro: Ferguson e Pobega sono due titolarissimi. Neppure la settimana delle tre gare (una delle poche nella stagione senza Europa) ha visto Palladino offrire una chance da titolare a E Azzouzi o Moro. E se il primo è quantomeno entrato, il secondo continua a faticare a vedere il campo. Il quale in estate aveva una proposta da 3,5 milioni netti all’anno dagli arabi e che il Bologna ha trattenuto. Che il Bologna possa avere bisogno di un rinforzo lì nel mezzo, di un giocatore adatto a una mediana a due, è una certezza, perché prima o poi Palladino dovrà concedere un po’ riposo a Pobega e Ferguson.

In entrata sempre caldo il nome di Ordonez del Parma

Intanto il Bologna monitora Ordoñez (22), anche perchè l’argentino del Parma (anche sabato partito dalla panchina) è un classe 2004 e Under da non iscrivere in lista, e fu già trattato dai rossoblù nell’estate e nel gennaio del 2025 quando militava nel Velez. C’è pure una dimensione da trovare ad Amondarain, e qualche scelta da fare in difesa, dove Heggem pare il giocatore più in difficoltà nella nuova gestione: in caso di addio potrebbe riflettere sull’arrivo di un nuovo centrale o di un esterno, con Mattia Zanotti (23) del Lugano che resta monitorato e la scadenza del contratto al 2028, unito al ruolo di sorpresa in Svizzera e in Europa del Lugano sta attirando molti interessi sull’ex Inter.