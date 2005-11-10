Kayode, Calafiori e i fratelli Esposito. Domani Italia-Francia: il probabile 11 degli azzurri

La Nazionale di Roberto Mancini in campo a Coverciano per l'ultimo allenamento prima di Italia-Francia, sfida che andrà in scena domani sera a San Siro e sarà valida per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League. Anche oggi sotto la pioggia gli azzurri stanno testando il 4-3-3 col CT che riparte dalle certezze maturate nella precedente sosta, da un gruppo con tanti giovani ma anche da 4-5 pilastri al centro pure di questo nuovo ciclo. Ieri Mancini ha dovuto rinunciare a Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Udinese che ha lasciato il ritiro per motivi personali.

Probabile formazione Italia

Tra i pali ci sarà il capitano Gigio Donnarumma. Davanti all'estremo difensore del Manchester City ci saranno Scalvini e Bastoni a comporre la linea di centrali con Kayode e Calafiori ad agire come terzini. Il centrocampista centrale sarà Sandro Tonali, per il ruolo di mezzala destra il grande favorito è Davide Frattesi mentre a sinistra spazio a Nicolò Barella con Doumbia che dovrebbe partire dalla panchina. Al centro dell'attacco spazio a Pio Esposito, a destra suo fratello Sebastiano favorito su Vergara, mentre a sinistra ecco Cambiaghi.

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S.Esposito, P.Esposito, Cambiaghi. Commissario tecnico: Roberto Mancini.

I giocatori a disposizione di Mancini

Nella giornata di ieri Simone Lontani ha lasciato il gruppo per aggregarsi all'Under 19. Dopo l'allenamento di oggi farà lo stesso Riccardo Cassano che viaggerà con la squadra alla volta di Milano per poi raggiungere il ritiro dell'Under 18. Domattina le convocazioni di Mancini, ma tutta la squadra dopo pranzo lascerà Coverciano per raggiungere il capoluogo lombardo.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Matteo Palma (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli).