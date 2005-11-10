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Openda preoccupa la Juventus anche da Lione: è ancora ai box e non sta giocando

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Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 12:22Serie A
11.11.2026 12:22Serie A
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Il centravanti ceduto in prestito dai bianconeri era partito bene, poi la frattura al perone ne ha compromesso l'impiego.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver speso quasi 43 milioni di euro per prelevarlo dal Lipsia, la Juventus ha cercato di piazzare, almeno in prestito, Lois Openda in tutti i modi e alla fine è riuscita a farlo, con il Lione che lo ha acquistato a titolo temporaneo, senza possibilità di riscattarlo, per circa 3,5 milioni di euro. Adesso però il belga è fuori dai giochi per infortunio e non ha neanche la chance di dimostrare il suo valore.

Inizio in chiaroscuro, poi il ko

Da inizio agosto fino alla sosta di settembre, Openda aveva segnato 2 gol e fornito 1 assist in 9 partite, nelle quali era sempre stato titolari. Che si trattasse di preliminari di Champions, di Europa League o di Ligue 1, Fonseca non rinunciava mai a lui, malgrado l'apporto in fase realizzativa non fosse esaltante. Al 60' della sfida persa 2-1 contro il Lens, la prima di ottobre, si è fratturato il perone e il Lione si è stretto al suo fianco, condannando i ripetuti falli che aveva subito. Non è ancora chiaro quando potrà rientrare, ma in panchina troverà Carlos Vicens, che nel frattempo ha sostituito Fonseca.

Alla Juventus non c'è ancora un centravanti

Non si può certo dire che a Spalletti sia mancato Openda, ma a sua parziale discolpa per un rendimento insufficiente ci sono le prestazioni di Kolo Muani e Woltemade, non esattamente i migliori dei bianconeri. Il suo futuro verrà deciso tra qualche mese, ma è probabile che a Torino sia solo di passaggio, a meno che non si esalti in Francia, obbligando la dirigenza a una nuova valutazione.

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