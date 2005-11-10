Openda preoccupa la Juventus anche da Lione: è ancora ai box e non sta giocando

Openda preoccupa la Juventus anche da Lione: è ancora ai box e non sta giocandoTMW
Alessio Del Lungo
Dopo aver speso quasi 43 milioni di euro per prelevarlo dal Lipsia, la Juventus ha cercato di piazzare, almeno in prestito, Lois Openda in tutti i modi e alla fine è riuscita a farlo, con il Lione che lo ha acquistato a titolo temporaneo, senza possibilità di riscattarlo, per circa 3,5 milioni di euro. Adesso però il belga è fuori dai giochi per infortunio e non ha neanche la chance di dimostrare il suo valore.
Inizio in chiaroscuro, poi il ko
Da inizio agosto fino alla sosta di settembre, Openda aveva segnato 2 gol e fornito 1 assist in 9 partite, nelle quali era sempre stato titolari. Che si trattasse di preliminari di Champions, di Europa League o di Ligue 1, Fonseca non rinunciava mai a lui, malgrado l'apporto in fase realizzativa non fosse esaltante. Al 60' della sfida persa 2-1 contro il Lens, la prima di ottobre, si è fratturato il perone e il Lione si è stretto al suo fianco, condannando i ripetuti falli che aveva subito. Non è ancora chiaro quando potrà rientrare, ma in panchina troverà Carlos Vicens, che nel frattempo ha sostituito Fonseca.
Alla Juventus non c'è ancora un centravanti
Non si può certo dire che a Spalletti sia mancato Openda, ma a sua parziale discolpa per un rendimento insufficiente ci sono le prestazioni di Kolo Muani e Woltemade, non esattamente i migliori dei bianconeri. Il suo futuro verrà deciso tra qualche mese, ma è probabile che a Torino sia solo di passaggio, a meno che non si esalti in Francia, obbligando la dirigenza a una nuova valutazione.