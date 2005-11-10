Torino, il sindaco Lo Russo: "La proposta del club apre una nuova fase di percorso"

La partita a scacchi fra la Città di Torino e il Torino Fc a proposito dello stadio Grande Torino prosegue. E stavolta la mossa è di Urbano Cairo. Il club granata ha infatti depositato in Comune la proposta di fattibilità per Olimpico e Robaldo attraverso un partenariato pubblico privato. Un’operazione che, dopo mesi di lungaggini e di attese, dà il via all’iter per la gestione dei due impianti, si legge su La Stampa.

"La presentazione di questa proposta — aggiunge Lo Russo — apre una nuova fase di un percorso che abbiamo fortemente perseguito. Il nostro obiettivo è creare le condizioni per una riqualificazione dello Stadio Olimpico Grande Torino, attesa dalla città e dai tifosi, all’interno di un progetto più ampio di città dello sport che comprenda anche gli impianti del Robaldo. Lavoriamo perché questo percorso possa tradursi in investimenti, impianti moderni e nuove opportunità per Torino".

Per l’assessore allo Sport Domenico Carretta "questa notizia segna un passaggio decisivo, trasformando la manifestazione d’interesse dello scorso aprile del Torino Fc in una proposta concreta. Ora si avvierà l’iter amministrativo necessario a verificarne i profili di correttezza, nell’auspicio che si possa arrivare quanto prima ad un nuovo capitolo per il futuro dell’impianto, con l’obiettivo di valorizzarlo al meglio".