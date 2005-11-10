Il Portogallo omaggia Ronaldo, Jorge Jesus: "Nessuno può dimenticare cos'ha fatto"

Il Portogallo si prepara a rendere omaggio a Cristiano Ronaldo, che ha recentemente annunciato il ritiro dalla nazionale dopo lo scontro con il commissario tecnico Jorge Jesus durante la pausa internazionale di ottobre. In occasione della sfida di Nations League contro la Danimarca, in programma sabato sera a Braga, sono state organizzate diverse iniziative per celebrare il cinque volte Pallone d'Oro. Tra queste, una particolarmente significativa: tutti i calciatori portoghesi indosseranno la maglia numero 7 durante l'esecuzione degli inni nazionali.

Jorge Jesus: "L'omaggio a Cristiano Ronaldo è un'idea geniale"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro, il commissario tecnico ha espresso il proprio sostegno alle celebrazioni dedicate all'ex capitano della Seleção. "Per me, quest'idea è geniale, perché nessuno può dimenticare i 23 anni in cui Cristiano ha giocato per la nazionale, ciò che ha realizzato e la statura che ha acquisito", ha dichiarato Jorge Jesus, riconoscendo il contributo straordinario dell'attaccante alla storia del calcio portoghese.

Portogallo, un tributo dopo le tensioni tra Ronaldo e il commissario tecnico

Le parole dell'allenatore arrivano a poche settimane dalla rottura che ha portato Cristiano Ronaldo a concludere la propria esperienza con la nazionale. Nonostante le divergenze emerse durante il precedente raduno, Jorge Jesus ha voluto sottolineare pubblicamente l'importanza dell'eredità lasciata dal suo ex capitano. Un messaggio distensivo alla vigilia della partita contro la Danimarca, con il Portogallo pronto a celebrare uno dei protagonisti più importanti della propria storia calcistica.