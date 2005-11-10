Il primo Portogallo senza Ronaldo fa la storia... al contrario: ko interno più pesante di sempre

"Ronaldo ha danneggiato il Portogallo con la sua presenza negli ultimi anni", "Vedrete senza Ronaldo come andrà bene": queste e tante altre erano le frasi con cui tifosi e addetti ai lavori si riempivano la bocca dopo l'addio di CR7 alla Nazionale. Come tutti i calciatori era chiaro anche anche Cristiano Ronaldo dovesse prima o poi decidere di lasciare, ma la sfida di stasera porta a pensare che non fosse lui lo spartiacque tra i paradiso e l'inferno per i lusitani.

Record storico in negativo

Quella di stasera, contro la Danimarca e valida per la fase a gironi della Nations League, è stata la prima partita del Portogallo post addio del fuoriclasse ex Real Madrid e Juventus. Una nuova era dunque, che non poteva iniziare in modo peggiore. La Nazionale di Jorge Jesus, infatti, è stata battuta a Braga con il punteggio di 1-4: la peggior sconfitta casalinga della sua storia. Dopo che nelle ultime 3 partite, con Ronaldo fuori ma prima che desse l'addio ufficiale, erano arrivate altrettante vittorie, quello contro i danesi è un sonoro schiaffo: si attende una reazione immediata.