Portogallo, tutti con la 7 di Cristiano Ronaldo: l'omaggio dei compagni prima della Danimarca

Un'immagine destinata a entrare nella storia del calcio portoghese. Prima della sfida contro la Danimarca, valida per la Nations League, tutti i giocatori del Portogallo sono scesi in campo indossando una maglia speciale con il numero 7, quello che per oltre vent'anni ha accompagnato Cristiano Ronaldo nella sua straordinaria avventura con la Seleção. Un omaggio collettivo al fuoriclasse portoghese, che nei giorni scorsi ha annunciato la fine della propria carriera internazionale. La partita di Braga rappresenta infatti la prima uscita della Nazionale dopo l'addio del suo storico capitano, diventato il simbolo di un'intera generazione.

Il tributo voluto dal ct Jorge Jesus e i senatori

Il gesto è stato deciso dalla Federazione portoghese insieme al commissario tecnico Jorge Jesus e ai capitani Bernardo Silva, Rúben Dias e Bruno Fernandes. Non si tratta di un semplice tributo simbolico, ma di un riconoscimento a una carriera che ha cambiato la storia del calcio lusitano. Cristiano Ronaldo ha rappresentato il Portogallo per oltre vent'anni, diventandone il miglior marcatore di sempre e guidando la squadra alla conquista di Europei e Nations League.

Al 7' la standing ovation dei tifosi del Portogallo per CR7

L'omaggio non si è fermato all'ingresso in campo: al settimo minuto della partita, anche i tifosi presenti allo stadio di Braga hanno infatti dedicato una standing ovation al campione. Un'intera Nazionale, dunque, questa sera si è stretta attorno a CR7 per celebrare un'eredità sportiva che resterà indelebile