Luciano Spalletti risponde ad Antonio Conte. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Venezia, l'allenatore bianconero è tornato sulle dichiarazioni del collega, accostato a diverse panchine importanti, così come Zinedine Zidane. Inizialmente Spalletti ha minimizzato: “Io trovo assolutamente normale che un tecnico senza squadra voglia sedersi su una panchina importante come quella della Nazionale, del Milan, del Manchester United e della Juventus. Non trovo il motivo per tutto questo rumore”. Poi, interrogato sulla possibilità che avrebbe fatto le stesse dichiarazioni di Conte, ha risposto sottolineando il proprio atteggiamento nei periodi senza squadra: “Io quando non allenavo sono andato a guardare gli altri allenatori per imparare nuove cose e sono andato a studiare e cercare nuove soluzioni per la squadra successiva. L'ho fatto con totale rispetto per il mio presente e il futuro. Poi ho sempre aspettato il momento giusto per rientrare”.

Spalletti chiude il caso McKennie: “È tutto assolutamente tranquillo”

Un altro tema affrontato dal tecnico riguarda Weston McKennie, protagonista nei giorni scorsi di alcune dichiarazioni che avevano alimentato i dubbi sul suo futuro alla Juventus. Spalletti ha ridimensionato la vicenda, spiegando di aver già chiarito direttamente con il centrocampista americano: “Appena uscita ci siamo sentiti e non mi sembrava che avesse alluso alla possibilità di voler andare via. Ha fatto un discorso generale. Io ho un buonissimo rapporto con lui come con tutti gli altri. Appena è rientrato abbiamo parlato della questione ed è tutto assolutamente tranquillo”. Nessuna tensione, dunque, almeno secondo quanto riferito dall'allenatore.

Tre recuperi per il Venezia, Conceicao ancora da valutare

Sul fronte della formazione, Spalletti recupera Celik, Cambiaso e Conceicao, mentre restano indisponibili Yildiz, Locatelli, Grabara, Nico Gonzalez, Kalulu e Thuram. In particolare, il portoghese non ha ancora la certezza di partire titolare: “Questo lo valuteremo con calma perché lui ha bisogno delle prime due spallate per sentirsi bene”. Il tecnico ha inoltre annunciato possibili rotazioni, considerando i tre impegni ravvicinati che attendono i bianconeri. Quanto al Venezia di Davide Nicola, ha sottolineato soprattutto la verticalità degli avversari e la necessità di mantenere equilibrio per evitare di concedere ripartenze. La Juventus, intanto, cerca punti per avvicinarsi alle prime posizioni, ma Spalletti ha ribadito che la priorità resta la crescita della squadra: “Il nostro obiettivo non è arrivare da qualche parte ma diventare qualcosa”.