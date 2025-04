Le pagelle di Lautaro: esterno notte più che giorno. Prestazione da campione e da lider maximo

In una delle serate più importanti della storia europea recente dell'Inter non poteva mancare la firma del capitano Lautaro Martinez, che apre le marcature nel 2-1 contro il Bayern Monaco. Per La Gazzetta dello Sport è da 7,5: "Esterno notte più che giorno. Esterno Champions, con quel gol davanti ai tifosi bavaresi. Sempre un pericolo, poteva farne altri due. Utilissimo in fase di uscita". Il Corriere dello Sport è elegge MVP e lo premia con un 8,5: "Il gol è un capolavoro di tecnica. Ma è sempre lui che avvia l’azione. È sempre lui che si offre come punto di riferimento per la costruzione della manovra. Ed è ancora lui che ripiega fino alla propria area a dare una mano. C’è il suo zampino anche nel raddoppio". Proseguono gli elogi con l'8 di Tuttosport: "Il settimo gol in Champions è bellissimo e di un’importanza capitale. In più c’è una prestazione da campione anche per l’attitudine nell’aiutare la squadra (l’ammonizione presa per la ripartenza di Olise ne è prova) nonostante un fastidio alla coscia destra che allarma lo staff nel primo tempo". Stesso voto per il Corriere della Sera: "Altro giro, altro gol nella sua Champions migliore (sono 7) e potrebbe segnarne almeno un altro con più freddezza. Ma quello che impressiona l'Allianz sono i suoi recuperi difensivi con cui rianima una squadra intimidita. Lider Maximo".

Il Toro merita un 8 pure per L'Interista: "Uomo aggiunto in ripiegamento, incastona in porta un gol d’esterno che ghiaccia tutta l’Allianz Arena. Ha l’occasione di raddoppiare ma spara addosso a Urbig, spende un giallo per evitare guai. Ma se comincia a segnare gol del genere, del Pallone d’Oro se ne può discutere". Infine è da 8 per TMW: "Il Toro nella sua miglior versione possibile. Si sacrifica e chiude quando l’Inter è in apnea, finalizza da bomber di razza appena ne ha l’occasione, nel finale torna a faticare ed è lui a tenere la palla da cui nasce il gol vittoria".

I voti

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8,5

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 8

L'Interista: 8