Simeone e l'amore per l'Atletico Madrid: "Non trovo le parole per esprimere quello che provo"

Diego Simeone si conferma come il tecnico più longevo e devoto tra i grandi club europei. Dal 2011 guida l'Atletico Madrid con una determinazione incrollabile, guadagnandosi l'adorazione incondizionata dei tifosi e il rispetto internazionale per aver portato stabilmente i Colchoneros nell'élite del calcio continentale.

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Rayo Vallecano, valida per il ventiquattresimo turno di campionato, l'allenatore ha parlato a cuore aperto del suo profondo legame con la società. Simeone ha voluto sottolineare come questo rapporto vada ben oltre il semplice aspetto professionale, riflettendo un'identità condivisa tra lui, la piazza e la squadra.

"Semplicemente non riesco a trovare le parole giuste per esprimere ciò che provo per questo club. Sono molto grato per il sostegno che ricevo e sono riconoscente ai giocatori che scendono in campo con lo stesso fuoco che brucia dentro di me. Ma spiegarlo a parole? È superiore alle mie capacità", ha dichiarato Diego, stando a quanto riportato da Foot Mercato.