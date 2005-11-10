Alessandro Canovi: "Lazio, bravo Gattuso. Juve, assenze importanti. Napoli, manca tranquillità"

“La Lazio? È la vera sorpresa, gioca bene. Il risultato è totalmente inaspettato, però bisogna fare i complimenti a Gattuso e alla squadra". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Alessandro Canovi a proposito della Lazio di Gennaro Gattuso, sorpresa della Serie A, prima in classifica.

La Juve è ancora convalescente.

“La Juve ha perso giocatori importanti che non solo facili da sostituire. Ha assenze come Yildiz. Però ha difficoltà da un po'.

Che succede al Napoli?

“Proviene da due campionati portati avanti con grande intensità da Conte. E forse sta pagando proprio questo. E poi manca qualcosa”.

Cioè?

“La tranquillità. Non è normale perdere sette partite. Vedremo se col rientro degli infortunati cambierà qualcosa”

Stupisce il Frosinone.

“Il Frosinone è qualcosa di interessante. La domanda non certo cattiva - perché parliamo di un club che merita e che sta facendo le cose per bene - è quanto durerà. Spero a lungo".

La Roma e Molina: il calciatore era stato convocato in Nazionale. Il club, avendo ricevuto la convocazione in ritardo, ha preferito non mandarlo.

“La Roma sta facendo tre competiizoni, gioca spesso. Se possono fare riposare i calciatori ne approfittano”.