Oggi in TV, torna la Nations League: dove vedere Italia-Francia
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Daniel Uccellieri
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12.11.2026 05:30Altre Notizie
L'Italia di Mancini sfida la Francia di Zidane: dove vedere tutte le gare di Nations League
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© foto di Federico De Luca
Torna la Nations League, con l'Italia che scende in campo nel big match con la Francia. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai 1.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 12 novembre
18.00 Turchia-Belgio (Nations League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO
20.45 Italia-Francia (Nations League) - RAI 1
20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO
20.45 Inghilterra-Croazia (Nations League) - SKY SPORT UNO
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