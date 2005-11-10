Un talento al giorno, Vincent Ibrahimović: il figlio d'arte che si prende spazio in Primavera

Grande protagonista dell'ultimo turno del campionato Primavera, Vincent Ibrahimović, è l'uomo copertina in casa Milan. Nato il 6 marzo 2008 in Svezia, il centrocampista svedese del Milan Primavera è il secondo figlio di Zlatan. Arrivato nel settore giovanile rossonero nel 2022, ha firmato il primo contratto da professionista nel dicembre 2025. Nella stagione 2026/27 ha conquistato spazio nella formazione Under 20 e ha appunto firmato pochi giorni fa i suoi primi gol in Primavera 1 con una doppietta nella vittoria 5-1 contro l’AlbinoLeffe.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un mediano/centrocampista centrale di piede destro, fisico e dinamico. Si distingue per intensità, capacità di inserirsi in area e di finalizzare, oltre a una buona lettura della fase difensiva. Cresciuto nelle giovanili milanesi e già convocato dalla Svezia a livello Under, porta il cognome e il carattere di famiglia, profilandosi come uno dei talenti da seguire nel progetto Milan Futuro.

Nome: Vincent Ibrahimović

Data di nascita: 6 marzo 2008

Nazionalità: svedese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Milan

Assomiglia a: Albin Ekdal

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