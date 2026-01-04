Inter, Bisseck: "Vittoria importante, abbiamo giocato tutti una grande partita"

Le parole di Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Bologna di questa sera: "Siamo tutti contenti, abbiamo fatto tutti una grande gara. Come braccetto è importante fare anche qualcosa in avanti, provo ad aiutare la squadra e oggi credo che ho fatto bene e sta andando sempre meglio".

Sulla carica di Lautaro?

"Lautaro è così, è argentino, sono un po' strani ed è un grande capitano. Gioca sempre per la squadra, sono contento di avere lui come capitano".