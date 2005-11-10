Inter, Chivu confida: "Mi sento un allenatore in apprendistato. Meglio che smetta in un caso"

"Io non penso di avere una vita davanti per fare questo mestiere". Si racconta Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, nell'anticipazione dell'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio. Al primo anno alla guida dei nerazzurri, dopo la seconda finale di Champions League persa e l'uscita prematura dal Mondiale per Club, ha agguantato uno Scudetto e la Coppa Italia. Spazzando via ogni dubbio nei suoi riguardi, dopo l'esperienza in panchina al Parma in Serie A come maggiore tappa da tecnico.

La dichiarazione

"Sì, mi sento ancora un allenatore in apprendistato. Ma è il mio modo di fare e di vedere. Avere delle incertezze e dei dubbi mi permette di essere curioso, di uscire dalla mia zona di comfort", ha confidato il tecnico rumeno. "Il giorno che finirò di considerarmi così, un apprendista, è meglio che smetta di fare questo mestiere. Per come sono fatto io, avere dei dubbi e delle incertezze, andare alla ricerca del nuovo. Di informarmi e studiare, mettermi alla prova... sono cose che mantengono la voglia di andare avanti con entusiasmo", la conclusione del 45enne.

Prossimo impegno

È quasi tempo di tornare a giocare in Serie A. L'Inter, piano piano, riaccoglierà tutti i giocatori volati nelle rispettive nazionali per adempiere ai propri impegni e riprenderà da dove aveva lasciato. La vetta della classifica, al pari della Roma con 13 punti, mentre sabato 10 ottobre ci sarà il match casalingo contro il Parma (ore 18).