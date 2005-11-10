Diciassette gol subiti nelle prime dodici giornate di campionato, ai quali si aggiungono le sei reti incassate in Champions League. Il rendimento della difesa dell'Inter di Cristian Chivu è uno dei principali campanelli d'allarme di questa prima parte di stagione, e il confronto con il campionato precedente è significativo. L'Inter aveva chiuso la Serie A 2025-26 con 35 reti al passivo e 18 clean sheet, mentre oggi viaggia a una media di 1,42 gol subiti a partita, contro gli 0,92 della passata stagione. Non è soltanto una questione di numeri, ma di sensazioni confermate da diverse prestazioni. La squadra sembra aver perso quella capacità di controllare le partite anche attraverso la solidità del reparto arretrato. L'ultima dimostrazione è arrivata a Bergamo, nel rocambolesco 4-4 contro l'Atalanta: tre volte avanti di due reti, i nerazzurri non sono riusciti a proteggere il risultato. Quattro gol incassati, due dei quali da De Ketelaere, che ha trovato la via della rete anche di testa su calcio d'angolo. Un risultato che evidenzia problemi di concentrazione, gestione dei momenti della partita e protezione dell'area. Il dato più preoccupante è proprio la difficoltà nel trasformare una situazione di vantaggio in una partita sotto controllo. Una squadra con ambizioni di scudetto ed europee non può concedere agli avversari la possibilità di rientrare così facilmente.

I singoli e il confronto con il passato

Una parte delle difficoltà può essere ricercata anche nel cambiamento degli interpreti. La difesa della passata stagione poteva contare su un patrimonio di esperienza importante, soprattutto attraverso Acerbi e De Vrij capaci di leggere in anticipo le situazioni, gestire le marcature e organizzare i movimenti della linea. Bastoni rappresentava e rappresenta ancora il principale riferimento sul centrosinistra, mentre Akanji e Bisseck garantivano alternative differenti per caratteristiche atletiche e tecniche. Oggi il reparto deve fare i conti con nuovi equilibri e con una disponibilità degli uomini non sempre costante. Il caso di John Stones è emblematico: il difensore inglese avrebbe dovuto rappresentare un innesto di grande qualità ed esperienza internazionale, ma l'infortunio ne ha condizionato il percorso, impedendo a Chivu di costruire attorno a lui una soluzione stabile. Non sarebbe corretto attribuirgli responsabilità per le difficoltà attuali, considerando il limitato impiego. Il peso della continuità ricade soprattutto su Akanji, Bastoni e Bisseck, oltre che sulle alternative rappresentate da Pavard e Carlos Augusto. Ma è proprio qui che emergono alcune domande. Manca un vero riferimento nella gestione dell'area? La squadra riesce ancora a difendere con la stessa attenzione sulle seconde palle? E soprattutto, quanto pesa l'assenza di interpreti abituati a guidare la linea nei momenti di maggiore pressione? Non significa che Acerbi e De Vrij fossero esenti da errori, ma la loro esperienza rappresentava una risorsa nella gestione delle situazioni più complicate. La qualità tecnica dei "nuovi" interpreti non sembra ancora essersi tradotta nella stessa affidabilità collettiva.

Vulnerabilità da correggere

Il problema, tuttavia, non riguarda soltanto i difensori. La struttura di gioco dell'Inter espone inevitabilmente la retroguardia a determinate situazioni. I quinti spingono, i centrocampisti accompagnano la manovra e la linea difensiva deve spesso gestire spazi importanti alle proprie spalle. Quando la pressione offensiva non produce il recupero immediato del pallone, gli avversari possono trovare campo per ripartire e attaccare i corridoi tra i difensori. La gestione delle transizioni negative diventa quindi fondamentale, così come la capacità dei centrocampisti di proteggere la zona davanti alla difesa. C'è poi il capitolo delle palle inattive, tornato d'attualità proprio contro l'Atalanta, che ha trovato il pareggio anche sfruttando un calcio d'angolo. La marcatura in area, la protezione del primo palo e la gestione degli uomini più pericolosi sono aspetti sui quali Chivu dovrà lavorare. Non va trascurata neppure la gestione delle seconde palle e dei duelli individuali. Quando un avversario riesce a superare la prima pressione, l'Inter deve essere in grado di ricompattarsi rapidamente, evitando che una singola giocata trasformi un'azione apparentemente innocua in un'occasione da gol. A questo si aggiungono gli errori tecnici nella costruzione dal basso e le difficoltà nella lettura di alcune situazioni individuali. La sensazione è che oggi la difesa nerazzurra abbia più di un punto debole da correggere. Il rientro di Stones potrà offrire una soluzione in più con la sua esperienza, ma non basterà da solo. Chivu deve ritrovare una difesa capace di proteggere i vantaggi, vincere i duelli e concedere meno occasioni. Senza una ritrovata solidità, l'Inter rischia di compromettere proprio attraverso le sue fragilità difensive gli obiettivi più importanti della stagione.