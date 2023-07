Inter, Dumfries approva i vari Thuram, Frattesi e Cuadrado: "I nuovi hanno portato qualità"

Intervistato da Inter Tv, il laterale nerazzurro Denzel Dumfries ha parlato così dei nuovi acquisti approdati all'Inter come Marcus Thuram, Davide Frattesi e Juan Cuadrado: "Ci sono diversi giocatori nuovi che hanno portato qualità alla squadra; la preparazione sta andando molto bene, sono tutti motivati e affamati: mi aspetto molto da questa stagione".

La tournée in Giappone

Sulla tournée in Giappone l'olandese ha poi aggiunto: "Le due amichevoli in Giappone saranno fondamentali per capire qual è la nostra forma fisica e che tipo di calcio vogliamo giocare, in più i nuovi potranno capire qual è il nostro stile di gioco. Grazie a queste partite possiamo vedere quali sono gli aspetti su cui dobbiamo migliorare e dove stiamo facendo bene: sono pronto a giocare".