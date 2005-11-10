Torna la ThuLa in casa Inter. Per la seconda volta in questa stagione Cristian Chivu potrà contare sulla coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram dal primo minuto, nella gara contro il Genoa valida per la tredicesima giornata di Serie A. Nessuna sorpresa rispetto alla vigilia per il tecnico rumeno che schiera come titolare Provedel in porta, con Martinez che non ci sarà per i postumi di una contusione alla coscia, protetto dalla linea a tre formata da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto. Diouf e Dimarco agiranno sugli esterni, mentre Barella, Sucic e Jones agiranno a centrocampo.

Dall'altra parte Daniele De Rossi inserisce un centrocampista in più, con la sua squadra che, almeno sulla carta, sarà messa in campo con il 3-5-2, con la coppia d'attacco formata da Messias e Osmajic.

Le formazioni ufficiali di Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro. Di Gennaro, Taho, Stankovic, Stones, Zielinski, Luis Henrique, Mkhitaryan, Pavard, Bovio, Lavelli, Esposito, Spence. Allenatore: Chivu.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Wiafe, Traoré, Ellertsson, Mitaj; Messias, Osmajic. A disposizione: Sommariva, Stolz, Amorim, Vitinha, Meichtry, Drameh, Havel, Sabelli, Puczka, Frendrup, Doucouré, Venturino, El Shaarawy, Sow. Allenatore: De Rossi.