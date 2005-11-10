Successo maturato nel primo tempo la Lazio che continua la sua corsa in vetta alla classifica. La squadra di Gennaro Gattuso si è imposta 2-1 su un buon Torino grazie ai gol di Provstgaard e Isaksen nel primo tempo.

Le scelte dei tecnici

Ignazio Abate si affida a Simeone e Adams in attacco supportati da Cacciamani e Vlasic nel 4-4-2 del Toro. A centrocampo con Mandragora gioca Casadei mentre in difesa a protezione della porta di Perri ci sono Patterson, Comuzzo, Coco e Gineitis. Gennaro Gattuso schiera Zaccagni in avanti nel tridente con Noslin al centro e Isaksen a sinistra. A centrocampo con Belahyane ci sono da una parte Frattesi e dall'altra Dele-Bashiru mentre in difesa davanti a Mandas il tecnico biancoceleste schiera Floriani a destra, Pedraza a sinistra e la coppia centrale formata da Doekhi e Provstgaard.

Uno-due biancoceleste

La prima occasione è dei padroni di casa con Adams che pesca Casadei in area di rigore. Il centrocampista granata controlla male con la sfera che però arriva a Simeone. La sua conclusione viene deviata in corner da una grandissima parata di Mandas. Ancora Toro propositivo al quarto d’ora con Simeone che avanza per vie centrale e, forse con un pizzico di egoismo in più, calcia debolmente fra le braccia di Mandas. Sessanta secondi più tardi il numero 1 biancoceleste è ancora decisivo quando respinge in tuffo molto bene una conclusione dalla distanza di Vlasic, dimenticato in seguito ad una rimessa laterale. La squadra di Abate chiude bene i varchi creando non pochi grattacapi alla retroguardia capitolina: Che Adams ancora trova un pallone geniale per l’inserimento di Comuzzo ma Provstgaard è abile a far rimbalzare la sfera addosso al difensore e a guadagnare la rimessa dal fondo. Alla mezz’ora i biancocelesti vanno vicini al vantaggio sugli sviluppi di un corner, ma Perri salva con un grandissimo intervento di istinto sul colpo di testa di Frattesi. Sul finire di frazione però i capitolini trovano un uno-due micidiale. Prima un colpo di testa di Provstgaard che termina all'angolino e poi con Isaksen, abile a sfruttare un assist al bacio di Zaccagni e supera Perri per il 2-0. Prima del risposo, Casadei svetta in area su corner ma il pallone si spegne sul fondo.

La riapre Adams

La ripresa si apre con un’occasione per la Lazio con Noslin che si allarga sul lato destro dell’area, calcia in porta ma trova l’esterno della rete. Grande occasione per il Toro poi con Simeone che conclude, ma Mandas compie una grandissima parata deviando sul palo. La squadra di Abate la riapre su corner con Che Adams che svetta più in alto di Noslin e di testa infila Mandas con il Grande Torino che diventa una bolgia. I capitolini vanno vicini al tris con Pedraza che viene servito nello spazio ma la sua conclusione viene respinta da Perri. Sulla ribattuta Pinamonti conclude sul fondo clamorosamente. Sul capovolgimento di fronte, Patterson pennella un pallone per la testa di Oristanio che non inquadra lo specchio della porta. Ancora Pinamonti sciupa il match point ma alla fine i biancocelesti, con i circa tremila tifosi al seguito possono festeggiare.