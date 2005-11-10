Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Genoa:

Come arriva l'Inter

Dopo il successo in Champions League contro lo Stoccarda l'Inter si ripresenta a San Siro davanti ai suoi tifosi per la sfida di Serie A contro il Genoa di Daniele De Rossi. Con tante gare ravvicinate Cristian Chivu cambierà qualche pedina a partire dalla porta. Martinez può accomodarsi in panchina e lasciare spazio a Provedel. In difesa Bastoni è da valutare, ma salterà la gara con certezza dunque al suo posto agirà Carlos Augusto fresco di rinnovo, al centro ci sarà Akanji con Pavard pronto a destra. In mezzo Calhanoglu tornerà solo tra un mese, in regia dunque è più che probabile la conferma di Sucic dopo la buona prova offerta contro lo Stoccarda. Le corsie esterne saranno affidate a Dimarco e Diouf con una possibile chance per Jones dal 1' per completare il reparto insieme a Barella. Davanti Lautaro può tornare titolare vicino a Pio Esposito e concedere a Thuram un po' di riposo. (da Milano, Marta Bonfiglio)

Come arriva il Genoa

Primo di due sfide consecutive, fra campionato e Coppa Italia, a San Siro per i rossoblù di Daniele De Rossi. Il tecnico romano non avrà a disposizione Ostigard, reduce da una forte influenza che lo ha portato anche ad un breve ricovero in ospedale. Al suo posto è pronto Otoa con Marcandalli e Vasquez a completare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Bijlow. A centrocampo dovrebbe rientrare dal primo minuto Frendrup con Traoré in vantaggio su Wiafe per un posto dal primo minuto mentre Ehizibue ed Ellertsson saranno gli esterni. In attacco non si tocca Osmajic mentre nel ruolo di trequartisti c'è il dubbio legato a Baldanzi con El Shaarawy, Messias e Vitinha pronti a giocarsi due maglie. (da Genova, Andrea Piras)