23:10 – Pavard, giocatore dell'Inter, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore presso la New Balace Arena.

Cosa è successo oggi in difesa?

"E' un fattore su cui dobbiamo sicuramente migliorare e noi come squadra ne abbiamo discusso. Abbiamo subito zero gol nelle ultime due partite e oggi quattro. Domani sarà necessario capire bene cosa non ha funzionato. L'Inter non deve subire certe disattenzioni".

E' un significato speciale la prossima gara di Champions?

"Con lo Stoccarda ho vissuto grandi momenti. Arrivai in Germania con loro in seconda divisione e mi sono sentito a casa. Sento ancora molte persone dello staff ed ex compagni di squadra. Sono contento di affrontarli".

Come ti spieghi queste difficoltà nei calci piazzati?

"Ne parleremo tutti insieme domani per capire bene cosa serve migliorare sia nelle azioni che nei calci piazzati".

23:58 - Termina la conferenza di Pavard