All'estero tutti pazzi per Licina: tre club interessati, ma la Juventus ha già un piano

La Juventus deve fare i conti con il crescente interesse internazionale per Adin Licina, trequartista tedesco classe 2007 attualmente in prestito alla Cremonese. Dopo 13 presenze con la Next Gen e la preparazione estiva agli ordini di Luciano Spalletti, il giovane talento ha iniziato la sua esperienza in Serie B con numeri promettenti: gol all'esordio in Coppa Italia contro il Parma, poi una rete e un assist alla prima giornata di campionato contro il Padova. Nonostante una frattura al polso sinistro, Licina ha proseguito il proprio percorso di crescita, conquistando anche il Premio Gianluca Vialli come miglior giovane della cadetteria.

Juventus, tre club esteri su Licina: il Bayern conserva il 30% sulla rivendita

Bayer Leverkusen, Lipsia e Brighton seguono con grande attenzione il trequartista e potrebbero muoversi già nel mercato di gennaio. La Juventus lo aveva prelevato a parametro zero dal Bayern Monaco lo scorso febbraio, grazie al lavoro di Claudio Chiellini e dell'agenzia Leaderbrock. I bavaresi, però, si sono tutelati inserendo una clausola di prelazione e il 30% sulla futura rivendita, elementi che inciderebbero su un'eventuale operazione in uscita.

Licina sogna di giocare con Yildiz: la Juventus non vuole venderlo

Nonostante le richieste dall'estero, la posizione bianconera resta chiara: Licina non è considerato cedibile in questa fase. Il prestito alla Cremonese è stato pensato per consentirgli di accumulare esperienza prima del ritorno a Torino, dove sogna di giocare insieme all'amico Kenan Yildiz. Carnevali e Massara intendono accompagnarne la crescita senza accelerare i tempi, consapevoli di avere tra le mani un patrimonio tecnico ed economico ancora tutto da valorizzare. A riportarlo è Tuttosport.