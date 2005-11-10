Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Javier Pastore ha presentato il match di questa sera al "Parco dei Principi" fra Paris Saint-Gemain e la Roma: "Con il Psg c’è uno rapporto splendido, anche con tifosi, città e Paese. Ma è stato un sogno pure portare la maglia della Roma, nonostante il mio infortunio all’anca".

Soffermandosi sul modo di giocare delle due formazione, El Flaco prosegue: "Giocano entrambe per imporsi con grandi talenti davanti e hanno tecnici che lavorano in modo diverso, ma con la stessa idea di attaccare e contrattaccare. Il Psg arriva più sereno a punteggio pieno, la Roma ha bisogno di punti. Sarà una gara emozionante".

Sui singoli conclude: "Ho sempre apprezzato Doué e Kvaraskhelia, che purtroppo non ci saranno, ma anche Mendes e Hakimi, i migliori terzini al mondo sia in fase difensiva che offensiva. Poi mi piace tutto di Neves, un giocatore molto speciale che magari non dà nell’occhio ma aiuta la squadra nel recupero, nella costruzione dal basso, creando spazi e opportunità in fase di possesso, cercando passaggi intelligenti e arriva in zona gol, segnando pure di testa. E’ un giocatore completo. Della Roma, Dybala è uno spettacolo per il suo calcio, pericoloso in qualsiasi zona. Malen quest’anno è superiore a tutti gli altri attaccanti. E c’è Soulé, differente, tecnico, di classe per i dribbling e i gol".