Un punto conquistato nelle ultime quattro giornate rappresenta un primo campanello d’allarme per il Torino di Ignazio Abate. Non lo è tanto per un discorso legato alla classifica, anche perché là in fondo continuano a viaggiare a ritmi particolarmente bassi e il margine sulla terzultima è ancora di sei lunghezze (oltre a quattro squadre in mezzo), quanto per il trend che stanno seguendo i granata. Oltre ai risultati in picchiata, infatti, c’è il dato dei gol a preoccupare l’allenatore: in queste quattro partite, Vlasic e compagni hanno realizzato soltanto due reti e ne hanno subite sette. I passi indietro rispetto alle tre vittorie di fila collezionate ad ottobre sono evidenti, anche se il calendario è diventato decisamente più complicato. E qui si arriva a una conclusione: il Toro non sa fare punti contro chi sta davanti in classifica. Ad oggi, infatti, delle dieci squadre che occupano i primi dieci posti, i granata ne hanno affrontate sei e hanno collezionato appena un punto, a Bologna contro i rossoblu all’esordio di Palladino. Per il resto, sono arrivate le sconfitte con Milan, Roma, Como, Frosinone e, in ultimo, Napoli.

Il vero problema, guardando le prossime settimane, è che gli impegni per i ragazzi di Abate saranno proprio contro squadre che si trovano nella parte sinistra della graduatoria. Si comincia sabato dall’Olimpico Grande Torino contro la capolista Lazio di Gattuso che sta tenendo un ritmo da record, poi si prosegue con una doppia trasferta: il dicembre dei granata si aprirà a Marassi contro il Genoa che con quattro vittorie nelle ultime cinque si è issato al decimo posto, successivamente si andrà a San Siro contro l’Inter e non serve sottolineare le difficoltà dell’incrocio. A chiudere il 2026 ci sarà la sfida interna contro il Cagliari, squadra che sta entrando in un loop negativo ma che per ora ha gli stesso punti del Grifone decimo. Il percorso, quindi, sarà in salita per il Toro di Abate, che dovrà necessariamente invertire il trend contro chi sta davanti in classifica. Anche e soprattutto per evitare di ritrovarsi a fine anno solare in zone di classifica che, per il momento, sono ancora a distanza di sicurezza.