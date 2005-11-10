Inter, il prestito di Palacios all'Estudiantes terminerà a dicembre. Zanetti: "Lo ascolteremo"

Javier Zanetti ha preso la parola da vicepresidente dell'Inter e ha parlato a DSports Radio della situazione di Tomas Palacios, difensore in prestito dai campioni d'Italia all'Estudiantes, ma che tornerà in nerazzurro tra un paio di mesi, quando scadrà l'accordo preso con gli argentini: "Non abbiamo ancora affrontato la situazione perché vogliamo vedere come si evolveranno le cose. Ascolteremo le esigenze del calciatore".

La posizione dell'Estudiantes

Palacios ha deluso e non poco all'Inter, si è dimostrato non pronto per la Serie A e un club di blasone come quello nerazzurro, ma in patria sta facendo bene, tant'è che ha esordito con la Nazionale del ct Scaloni. Agustin Alayes, direttore sportivo de Los Pincharratas, ha spiegato: "Forse a dicembre riusciamo a riscattarlo, sebbene la cifra sia alta".