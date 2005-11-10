Italiane a caccia di esterni sinistri: De Cuyper può diventare un'idea per tre di Serie A

Quello dell'esterno sinistro è uno dei profili maggiormente ricercati nel panorama calcistico internazionale. Le big di Serie A non fanno eccezione, con Juventus, Milan e Roma che avrebbero messo nel mirino Maxim De Cuyper, esterno mancino classe 2000 di proprietà del Brighton.

Arrivare al giocatore, specialmente a gennaio, non sarà affatto semplice, ma il portale fussball-news è certo del pressing delle italiane così come di quello di alcune big europee come Liverpool, Arsenal e PSG. Insomma una concorrenza importante che, unita al prezzo del cartellino che potrebbe toccare i 50 milioni di euro, rende una possibile trattativa difficile in partenza. De Cuyper piace per le qualità offensive e per la capacità di giocare indistintamente in una difesa a quattro o in un centrocampo a cinque.