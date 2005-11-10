Castagnini: "Amo Baldini e Alvini. Sono i migliori allenatori che ho avuto in carriera"

Renzo Castagnini conosce benissimo Silvio Baldini, con cui ha ottenuto una promozione dalla Serie C alla Serie B con il Palermo. Ai microfoni di TMW ha provato a raccontare qualche retroscena sul ct dell'Italia Under 21: "È difficile perché quello che è lui lo esprime. Io lo amo, così come amo Alvini: sono persone brave, serie, buone. Sono stati i migliori allenatori che ho avuto e li ho avuti a fine carriera, hanno qualcosa in più degli altri dentro al campo. Silvio fuori è particolare, ma se ti entra dentro è come un padre. Alvini è uguale, ti trasmette cose straordinarie. Vedo cose fantastiche. Mi diverto quando vado al campo ed è una cosa bella".

L'esperienza di Frosinone

Castagnini spende parole bellissime per il club nel quale attualmente lavora: "La cosa che voglio dire è che da quando abbiamo cominciato devo ringraziare il presidente Stirpe. Mi ha chiamato quando ero a casa sul divano, era l'unica squadra senza ds. Io pensavo di smettere, ricominciare in C mi stava un po' fatica e lui mi ha dato la possibilità di lavorare. Gli dissi che sarei andato se mi avesse fatto scegliere un allenatore e ho preso Alvini. Non era facile portarlo, era 3 anni che gli andavo dietro. Non avevo mai vinto un campionato di Serie B... Negli ultimi 11 anni siamo stati 4 volte in Serie A, ma Stirpe mi ha detto che lo scorso è stato il più bello ed è stata la soddisfazione più grande".

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