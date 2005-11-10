FIGC, Pescatore si autosospenderà oggi dal Collegio di Garanzia del Coni: la decisione

FIGC, Pescatore si autosospenderà oggi dal Collegio di Garanzia del Coni: la decisioneTMW
L'avvocato Valerio Pescatore si autosospenderà in giornata dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il legale, scelto dal commissario straordinario Giovanni Malagò per difendere la Federazione nel procedimento avviato dal ricorso di Adriano Galliani, ha deciso di compiere questo passo alla luce della contemporaneità dei due incarichi.
Pescatore è infatti componente della terza sezione del Collegio di Garanzia, competente per le questioni amministrative, comprese quelle relative agli organi federali, ai procedimenti elettivi e ai commissariamenti. Proprio al Collegio di Garanzia potrebbe arrivare, dopo i gradi di giudizio interni alla Federcalcio, la controversia attualmente in corso sulle elezioni FIGC del 14 dicembre. L'autosospensione consentirà quindi di evitare la sovrapposizione tra il ruolo di difensore della Federazione e quello di componente dell'organo di giustizia sportiva del Coni.
Il ricorso di Galliani e la difesa della FIGC
La decisione arriva alla vigilia dell'udienza davanti al Tribunale Federale Nazionale, chiamato domani a pronunciarsi sul ricorso presentato da Adriano Galliani contro la commissione istituita dal commissario straordinario Giovanni Malagò per la verifica delle candidature alla presidenza federale.
La FIGC ha deciso di costituirsi in giudizio, affidando la propria difesa a Pescatore. Una scelta diversa da quella adottata nei precedenti procedimenti promossi da Renato Miele. Il ricorso di Galliani contesta la legittimità della commissione presieduta dal generale Vincenzo Parrinello, ritenuta priva di fondamento statutario. La Federazione sostiene invece che si tratti di un organismo di supporto alla segreteria generale, senza poteri decisionali autonomi.
La pronuncia del TFN rappresenterà soltanto il primo passaggio di un contenzioso che potrebbe proseguire davanti alla Corte Federale d'Appello e, successivamente, proprio al Collegio di Garanzia del Coni. Sullo sfondo resta la questione della doppia sottoscrizione del Genoa, decisiva per l'ammissione della candidatura di Malagò.