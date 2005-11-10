Italia, Gagliardi: "Vogliamo ripetere la gara dell'andata e aggiungere un pezzo in più"

Antonio Gagliardi, collaboratore tecnico del ct azzurro Roberto Mancini, è intervenuto a Sky Sport poco prima del big match dell'Italia contro la Francia a San Siro. Di seguito le sue dichiarazioni principali.

Le parole di Gagliardi

Sulla partita di questa sera: "Crediamo di aver fatto una buona prova all'andata, il mister in questi giorni ha cercato di lavorare per aggiungere un pezzo in più proprio a quella prestazione. Vogliamo essere più aggressivi sulla loro costruzione del gioco. Abbiamo avuto poco tempo per prepararla, noi così come tutte le altre Nazionali. Se riusciamo ad aggiungere un altro pezzettino, crediamo però di poter ripetere e magari migliorare la prestazione vista in trasferta".

Su San Siro sold-out e sulla giovane Italia: "L'amore per l'azzurro non scampare mai e Italia-Francia è sempre una sfida di grande fascino. Poi, il fatto che il mister continui a convocare calciatori giovani, dando vita a una delle più giovani Italie di sempre, aiuta sicuramente i tifosi a identificarsi con questa Nazionale e a vedere - speriamo - un futuro bello per tutti i tifosi".