Italia, Maldini: "Abbiamo ancora un po' di fantasmi. Mancini? Ti fa stare sereno e tranquillo"
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Alessio Del Lungo
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ieri alle 22:52Serie A
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05.10.2026 22:52Serie A
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Daniel Maldini, fantasista dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 contro la Turchia in Nations League: "Siamo partiti un po' così, ma era normale, è l'inizio di un ciclo. Siamo stati molto bravi a lavorare con il mister e a fare quello che ci ha chiesto lui. Siamo molto contenti".
In che cosa l'ha colpita Mancini?
"La sua parola principale è la serenità e tranquillità, questo ti fa stare bene. Sicuramente abbiamo un po' di fantasmi di questi anni un po' così, delle partite delicate e la cosa che ci serve di più è l'entusiasmo, così come la gente, la vogliamo con noi".
È il suo miglior momento?
"Un momento felice, sono contento, ma c'è ancora tanta strada da fare".
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