Chiedo scusa se comincio da «uno» e dal suo gol. Jérémy Doku. Già l’azione, «alla mano», è bella ma poi: primo dribbling, fuori uno; secondo dribbling, fuori due; terzo dribbling, fuori tre. E quindi il sinistro, forse il gesto più banale. Sono le giocate che i bambini sognano e le lavagne non sempre tollerano. Ripeto: perdonatemi.

Dopodiché, dal 3-1 alla Francia al 4-1 del Belgio la Giovane Italia paga, in ordine sparso, la tecnica e il machismo degli avversari, l’orgia d’incenso distribuito dalle edicole e alcune scelte del Mancio rovesciate dagli eventi: Pisilli esterno destro, per esempio. E così il 4-3-3 si regge sul fiuto e le ante di Pio, a segno all’11’, su cross di Kayode: 10a. rete in 15 gare. Pio che poi si farà parare, agli sgoccioli degli sgoccioli, un rigore da Lammens. A proposito: tre penalty in due sfide, Sebastiano-Pio-Pio, e la miseria di un Pio. «Dura un attimo, la gloria». Appunto. Van Bommel non sta estraendo superstiti dalle macerie: sta dando disciplina a una cricca di solisti. Se De Cuyper e Ngoy timbrano in mischia, e scritto dello slalom di Doku, ci vuole un grande Donnarumma perché lo scarto rimanga umano.

Su tutti e su tutto, Doku, De Bruyne (pure un palo) e Moreira, artefice del poker, in transizione. I tre moschettieri. KDB surfava tra le linee, troppo vicino al suo estro e troppo lontano dai Tonali di ronda. Dimarco simil-ala, chiave del sorpasso ai bleus, stavolta non ha funzionato. Nemmeno Fagioli dall’inizio. Quando non vai al Mondiale dal 2014, e devi rifondare, guai ad alternare lo champagne alla cicuta in base ai risultati. Pazienza, please.

La classifica Fifa era un «warning»: Francia terza, Belgio ottavo, Italia dodicesima. Il girone di Nations League, anche se per vie traverse, l’ha ribadito: Francia e Belgio nei quarti, noi a casa. E vi prego: non trasformate il Ciuffo da genio a pirla. Non era un genio prima, non è un pirla adesso.