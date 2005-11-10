Caso Infantino, vittoria a New York per la UEFA: cerca documenti per una possibile azione penale

La UEFA ottiene una decisione favorevole in una controversia giudiziaria che coinvolge la FIFA e il suo presidente Gianni Infantino. Il tribunale federale del Distretto Sud di New York ha respinto, secondo quanto appreso, le istanze presentate da due società statunitensi della FIFA, FIFA (Americas) Inc. e FWC2026 US Inc., che avevano chiesto di intervenire nei procedimenti avviati dalla confederazione europea per ottenere documenti e informazioni da utilizzare in un possibile procedimento penale in Svizzera contro Infantino. La decisione, firmata oggi dalla giudice Jeannette A. Vargas, riguarda esclusivamente la possibilità delle due società di intervenire: non dispone la consegna dei documenti richiesti dalla UEFA, né entra nel merito delle accuse.

Il progetto FIFA Forward Enterprise e le accuse della UEFA

Al centro della vicenda c'è il progetto FIFA Forward Enterprise (FFE), un'operazione mai concretizzata che, secondo la UEFA, avrebbe previsto la cessione a un consorzio di investitori privati di una partecipazione permanente nei diritti commerciali e operativi dei Mondiali e di altre competizioni FIFA. La confederazione europea sostiene che il progetto avrebbe potuto consentire a Infantino e a una ristretta cerchia di persone di trarre vantaggi economici dalle attività più redditizie della federazione internazionale, a danno di quest'ultima e dei suoi membri. Nella ricostruzione della UEFA compare Joshua Kushner, fondatore di Thrive Capital, che avrebbe discusso il progetto con Infantino per quasi un anno. Un ruolo sarebbe stato svolto anche da JPMorgan, i cui rappresentanti avrebbero contribuito alla ricerca degli investitori, alla valutazione economica e alla preparazione dell'operazione. La UEFA intende acquisire documentazione da questi soggetti in vista di un'eventuale iniziativa penale in Svizzera per gestione infedele, ai sensi dell'articolo 158 del Codice penale elvetico.

Perché il giudice ha respinto le istanze delle società FIFA

Le due società americane avevano chiesto di intervenire per tutelare gli interessi della FIFA, sostenendo che la documentazione richiesta riguardasse informazioni riservate della federazione. Avevano inoltre richiamato un procedimento parallelo in Florida, nel quale sono direttamente coinvolte, chiedendo di rinviare la decisione di New York o, in alternativa, di poter contestare le richieste della UEFA. Il tribunale ha però stabilito che le società non hanno dimostrato un interesse giuridico diretto, sostanziale e tutelabile nei due procedimenti: la semplice appartenenza al gruppo FIFA non consente loro di rappresentare automaticamente gli interessi della casa madre svizzera. La giudice ha quindi respinto entrambe le istanze, ritenendo che l'intervento avrebbe provocato ulteriori ritardi. Resta aperta la questione dell'accesso ai documenti: l'ordinanza non autorizza automaticamente la UEFA a ottenerli e non accerta alcuna responsabilità penale di Infantino.