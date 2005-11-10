Italia-Turchia, Mancini: "Cambieremo rispetto alla Francia. Sosta troppo faticosa"

Alla vigilia della gara valevole per la quarta giornata di Uefa Nations League tra Italia e Turchia, in programma allo stadio Renato Dall'Ara lunedì 5 ottobre, alle ore 20.45, è intervenuto il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini. L’allenatore italiano ha parlato così ai microfoni della sala stampa dello stadio Dall'Ara. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

19.00 - L'inizio della conferenza stampa, inizialmente previsto per le 19.30, è stato anticipato alle 19.10

19.05 - Inizia la conferenza stampa di Roberto Mancini.

Dobbiamo aspettarci un'Italia molto diversa o cercherà di confermare il blocco Italia che si è visto nelle ultime uscite?

"Qualcosa cambieremo. Chiaramente ci sono stati solo due giorni e rispetto alle gare con Turchia e Francia cambieremo qualcosa. Nella mia testa qualcuno non ci sarà, ma per gli altri valuteremo fino all'ultimo".

Cosa rappresenta Barella per questa Nazionale?

"È ancora giovane e può rappresentare ancora tanto per la Nazionale. Sono d'accordo con lui: deve recuperare in termini di gol".

Sarà un vantaggio affrontare la Turchia senza Guler?

"Credo che Montella abbia fatto un ottimo lavoro e la Turchia sia una grande squadra. Ora non sta vivendo un gran momento ma a Montella va dato atto di aver fatto un gran lavoro e di averla riportata nel gruppo A di Nations League. Ho visto giocare molti di questi giocatori anche quando erano più giovani e penso che questa squadra sia forte, sono solo stati sfortunati al Mondiale".

Le è piaciuta questa lunga sosta per le Nazionali?

"Io sono stato bene e penso anche i ragazzi si siano divertiti. Tuttavia penso che rispetto al format precedente sia troppo faticoso, soprattutto per i giocatori".

Qual è l'errore che non si deve commettere domani?

"L'errore che si possa fare è pensare che domani sarà una sfida semplice. Non dobbiamo sottovalutare la Turchia solo perché ha perso con il Belgio".

Vergara e Romano possono giocare?

"Sono due giocatori giovani ed hanno possibilità di giocare".

Donnarumma ci sarà anche domani?

"Stiamo valutando se mettere il quarto portiere (ride, ndr)".

Cosa prova nel tornare a Bologna? Come sta vedendo Cambiaghi?

"Amo Bologna e i bolognesi mi dimostrano sempre il loro affetto. Cambiaghi mi è sempre piaicuto già dai tempi dell'Empoli perchè pensavo che potesse diventare un grande esterno. Ci stiamo lavorando".

19.25 - Termina la conferenza stampa di Roberto Mancini.