Italia U21 avanti 2-0 sulla Polonia al 45'. Risultato che basterebbe per il pass per l'Europeo

Primo tempo ai limiti della perfezione per l'Italia Under 21 di Silvio Baldini nella gara contro la Polonia che vale l'accesso alla fase finale dell'Europeo di categoria. Gli azzurrini hanno sbloccato il risultato al 16' con Koleosho e dieci minuti più tardi, al 26', hanno poi trovato il raddoppio con Cher Ndour, su assist di Liberali. Un 2-0 che, se dovesse perdurare fino alla fine della partita, permetterebbe alla nostra Nazionale di staccare il pass per la competizione che di disputerà la prossima estate.

L'Italia di Baldini dovrà infatti battere la Polonia con almeno due gol di scarto per essere sicura della qualificazione e dopo un primo tempo completamente a senso unico che ha visto gli azzurrini chiudere meritatamente sul doppio vantaggio le sensazioni sono chiaramente molto positive.