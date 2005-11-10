Italia U21, Fini: "Baldini speciale, diamo tutto per lui. Europeo? Ce la giochiamo"

Seydou Fini, esterno offensivo dell'Italia Under 21, ha commentato a Rai 2 il successo per 6-2 contro la Polonia e la qualificazione all'Europeo di categoria: "È per il mister, che è veramente speciale. Sa trasmetterci tanto, ci mette nelle condizioni di dare il 100% di noi stessi, quando scendiamo in campo siamo disposti a dare tutto per maglia e per lui".

Che cosa vi ha chiesto?

"Ci ha chiesto di non pensare al risultato, di dare massimo, di divertirci. È successa la stessa cosa settimana scorsa, poi come dice lui sarà il destino a fare il resto".

Un 6-2 è un messaggio anche per l'Europeo?

"Sì, è un segnale forte. Siamo un gruppo solido e forte che ha tutte le carte in regola per giocarsela con chiunque. La dedichiamo al mister, sta passando un periodo non facile, siamo una famiglia".