Gli italiani in Serie A giocano (troppo) poco: confronto con la Liga impietoso, peggio solo la Premier

Molto spesso in giro si sente dire che in Serie A siano pochi gli italiani protagonisti, ma per avere un quadro più completo della situazione è utile fare un confronto con quello che avviene negli altri campionati europei. TuttomercatoWeb ha analizzato nel dettaglio anche Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1 e dai dati è emerso come, a parte gli inglesi che sono più o meno equiparabili a noi con risorse economiche nettamente superiori, gli altri puntano molto di più sul prodotto locale.

In Francia per esempio hanno un minutaggio totale dei francesi inferiore a quello degli Azzurri nel nostro campionato, ma è bene ricordare che annoverano pure 18 squadre invece di 20, quindi in proporzione sono avanti. La Spagna è la migliore per distacco, al di là dei turni disputati, mentre è curioso come la Germania abbia un dato migliore malgrado una giornata in meno e due club in meno nel torneo.

Lo studio

LALIGA

Minuti totali di calciatori spagnoli: 74.050

Media per giornata: 10.579 (manca una partita per completare il 6° turno)

Media per squadra: 3.703 (manca una partita per completare il 6° turno)

Totale squadre: 20

Giornate giocate: 7 (6 per Athletic Club e Levante)

BUNDESLIGA

Minuti totali di calciatori tedeschi: 29.123

Media per giornata: 7.281

Media per squadra: 1.618

Totale squadre: 18

Giornate giocate: 4

LIGUE 1

Minuti totali di calciatori francesi: 28.196

Media per giornata: 5.639

Media per squadra: 1.566

Totale squadre: 18

Giornate giocate: 5

SERIE A

Minuti totali di calciatori italiani: 28.760

Media per giornata: 5.752

Media per squadra: 1.438

Totale squadre: 20

Giornate giocate: 5

PREMIER LEAGUE

Minuti totali di calciatori inglesi: 25.396

Media per giornata: 5.079

Media per squadra: 1.270

Totale squadre: 20

Giornate giocate: 5

I dettagli squadra per squadra

LALIGA

Alaves: 3.837 minuti giocati da spagnoli

Athletic Club: 4.554 minuti giocati da spagnoli

Atletico Madrid: 3.212 minuti giocati da spagnoli

Barcellona: 4.783 minuti giocati da spagnoli

Celta Vigo: 4.780 minuti giocati da spagnoli

Deportivo A Coruna: 3.443 minuti giocati da spagnoli

Elche: 4.082 minuti giocati da spagnoli

Espanyol: 4.192 minuti giocati da spagnoli

Getafe: 2.894 minuti giocati da spagnoli

Levante: 3.722 minuti giocati da spagnoli

Malaga: 6.936 minuti giocati da spagnoli

Osasuna: 6.021 minuti giocati da spagnoli

Racing Santander: 5.147 minuti giocati da spagnoli

Rayo Vallecano: 3.900 minuti giocati da spagnoli

Real Betis: 4.233 minuti giocati da spagnoli

Real Madrid: 1.158 minuti giocati da spagnoli

Real Sociedad: 4.162 minuti giocati da spagnoli

Siviglia: 3.217 minuti giocati da spagnoli

Valencia: 3.387 minuti giocati da spagnoli

Villarreal: 2.390 minuti giocati da spagnoli

BUNDESLIGA

Amburgo: 647 minuti giocati da tedeschi

Augsburg: 2.412 minuti giocati da tedeschi

Bayer Leverkusen: 62 minuti giocati da tedeschi

Bayern Monaco: 1.619 minuti giocati da tedeschi

Borussia Dortmund: 1.030 minuti giocati da tedeschi

Borussia Moenchengladbach: 1.847 minuti giocati da tedeschi

Colonia: 1.779 minuti giocati da tedeschi

Eintracht Francoforte: 2.070 minuti giocati da tedeschi

Elversberg: 2.173 minuti giocati da tedeschi

Friburgo: 2.458 minuti giocati da tedeschi

Hoffenheim: 911 minuti giocati da tedeschi

Lipsia: 1.039 minuti giocati da tedeschi

Mainz: 1.366 minuti giocati da tedeschi

Paderborn: 3.273 minuti giocati da tedeschi

Schalke 04: 1.133 minuti giocati da tedeschi

Stoccarda: 3.203 minuti giocati da tedeschi

Union Berlino: 1.155 minuti giocati da tedeschi

Werder Brema: 946 minuti giocati da tedeschi

LIGUE 1

Angers: 938 minuti giocati da francesi

Auxerre: 1.405 minuti giocati da francesi

Le Havre: 1.641 minuti giocati da francesi

Le Mans: 3.059 minuti giocati da francesi

Lens: 2.715 minuti giocati da francesi

Lille: 1.369 minuti giocati da francesi

Lione: 583 minuti giocati da francesi

Lorient: 1.199 minuti giocati da francesi

Marsiglia: 255 minuti giocati da francesi

Monaco: 521 minuti giocati da francesi

Nizza: 1.826 minuti giocati da francesi

Paris FC: 1.394 minuti giocati da francesi

PSG: 1.271 minuti giocati da francesi

Reims: 2.435 minuti giocati da francesi

Rennes: 2.436 minuti giocati da francesi

Strasburgo: 326 minuti giocati da francesi

Tolosa: 1.204 minuti giocati da francesi

Troyes: 3.114 minuti giocati da francesi

PREMIER LEAGUE

Arsenal: 1.819 minuti giocati da inglesi

Aston Villa: 942 minuti giocati da inglesi

Bournemouth: 1.940 minuti giocati da inglesi

Brentford: 692 minuti giocati da inglesi

Brighton: 424 minuti giocati da inglesi

Chelsea: 1.916 minuti giocati da inglesi

Coventry: 1.828 minuti giocati da inglesi

Crystal Palace: 1.447 minuti giocati da inglesi

Everton: 3.360 minuti giocati da inglesi

Fulham: 514 minuti giocati da inglesi

Hull City: 1.615 minuti giocati da inglesi

Ipswich: 1.217 minuti giocati da inglesi

Leeds: 1.700 minuti giocati da inglesi

Liverpool: 138 minuti giocati da inglesi

Manchester City: 1.326 minuti giocati da inglesi

Manchester United: 1.254 minuti giocati da inglesi

Newcastle: 1.870 minuti giocati da inglesi

Nottingham: 1.148 minuti giocati da inglesi

Sunderland: 85 minuti giocati da inglesi

Tottenham: 401 minuti giocati da inglesi

SERIE A

Atalanta: 2.288 minuti giocati da italiani

Bologna: 1.717 minuti giocati da italiani

Cagliari: 2.160 minuti giocati da italiani

Como: 224 minuti giocati da italiani

Fiorentina: 1.296 minuti giocati da italiani

Frosinone: 3.459 minuti giocati da italiani

Genoa: 1.191 minuti giocati da italiani

Inter: 1.409 minuti giocati da italiani

Juventus: 754 minuti giocati da italiani

Lazio: 1.792 minuti giocati da italiani

Lecce: 765 minuti giocati da italiani

Milan: 383 minuti giocati da italiani

Monza: 2.813 minuti giocati da italiani

Napoli: 1.607 minuti giocati da italiani

Parma: 1.747 minuti giocati da italiani

Roma: 1.397 minuti giocati da italiani

Sassuolo: 1.033 minuti giocati da italiani

Torino: 1.499 minuti giocati da italiani

Udinese: 206 minuti giocati da italiani

Venezia: 20 minuti giocati da italiani