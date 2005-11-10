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Gli italiani in Serie A giocano (troppo) poco: confronto con la Liga impietoso, peggio solo la Premier

TMW
Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
Oggi alle 13:15Serie A
08.10.2026 13:15Serie A
Fonti preferite
Pochi minuti per i giocatori Azzurri nel nostro campionato. Tra i top cinque solo la Premier League peggio di noi, Spagna prima.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Molto spesso in giro si sente dire che in Serie A siano pochi gli italiani protagonisti, ma per avere un quadro più completo della situazione è utile fare un confronto con quello che avviene negli altri campionati europei. TuttomercatoWeb ha analizzato nel dettaglio anche Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1 e dai dati è emerso come, a parte gli inglesi che sono più o meno equiparabili a noi con risorse economiche nettamente superiori, gli altri puntano molto di più sul prodotto locale.

In Francia per esempio hanno un minutaggio totale dei francesi inferiore a quello degli Azzurri nel nostro campionato, ma è bene ricordare che annoverano pure 18 squadre invece di 20, quindi in proporzione sono avanti. La Spagna è la migliore per distacco, al di là dei turni disputati, mentre è curioso come la Germania abbia un dato migliore malgrado una giornata in meno e due club in meno nel torneo.

Lo studio

LALIGA
Minuti totali di calciatori spagnoli: 74.050
Media per giornata: 10.579 (manca una partita per completare il 6° turno)
Media per squadra: 3.703 (manca una partita per completare il 6° turno)
Totale squadre: 20
Giornate giocate: 7 (6 per Athletic Club e Levante)

BUNDESLIGA
Minuti totali di calciatori tedeschi: 29.123
Media per giornata: 7.281
Media per squadra: 1.618
Totale squadre: 18
Giornate giocate: 4

LIGUE 1
Minuti totali di calciatori francesi: 28.196
Media per giornata: 5.639
Media per squadra: 1.566
Totale squadre: 18
Giornate giocate: 5

SERIE A
Minuti totali di calciatori italiani: 28.760
Media per giornata: 5.752
Media per squadra: 1.438
Totale squadre: 20
Giornate giocate: 5

PREMIER LEAGUE
Minuti totali di calciatori inglesi: 25.396
Media per giornata: 5.079
Media per squadra: 1.270
Totale squadre: 20
Giornate giocate: 5

I dettagli squadra per squadra

LALIGA
Alaves: 3.837 minuti giocati da spagnoli
Athletic Club: 4.554 minuti giocati da spagnoli
Atletico Madrid: 3.212 minuti giocati da spagnoli
Barcellona: 4.783 minuti giocati da spagnoli
Celta Vigo: 4.780 minuti giocati da spagnoli
Deportivo A Coruna: 3.443 minuti giocati da spagnoli
Elche: 4.082 minuti giocati da spagnoli
Espanyol: 4.192 minuti giocati da spagnoli
Getafe: 2.894 minuti giocati da spagnoli
Levante: 3.722 minuti giocati da spagnoli
Malaga: 6.936 minuti giocati da spagnoli
Osasuna: 6.021 minuti giocati da spagnoli
Racing Santander: 5.147 minuti giocati da spagnoli
Rayo Vallecano: 3.900 minuti giocati da spagnoli
Real Betis: 4.233 minuti giocati da spagnoli
Real Madrid: 1.158 minuti giocati da spagnoli
Real Sociedad: 4.162 minuti giocati da spagnoli
Siviglia: 3.217 minuti giocati da spagnoli
Valencia: 3.387 minuti giocati da spagnoli
Villarreal: 2.390 minuti giocati da spagnoli

BUNDESLIGA
Amburgo: 647 minuti giocati da tedeschi
Augsburg: 2.412 minuti giocati da tedeschi
Bayer Leverkusen: 62 minuti giocati da tedeschi
Bayern Monaco: 1.619 minuti giocati da tedeschi
Borussia Dortmund: 1.030 minuti giocati da tedeschi
Borussia Moenchengladbach: 1.847 minuti giocati da tedeschi
Colonia: 1.779 minuti giocati da tedeschi
Eintracht Francoforte: 2.070 minuti giocati da tedeschi
Elversberg: 2.173 minuti giocati da tedeschi
Friburgo: 2.458 minuti giocati da tedeschi
Hoffenheim: 911 minuti giocati da tedeschi
Lipsia: 1.039 minuti giocati da tedeschi
Mainz: 1.366 minuti giocati da tedeschi
Paderborn: 3.273 minuti giocati da tedeschi
Schalke 04: 1.133 minuti giocati da tedeschi
Stoccarda: 3.203 minuti giocati da tedeschi
Union Berlino: 1.155 minuti giocati da tedeschi
Werder Brema: 946 minuti giocati da tedeschi

LIGUE 1
Angers: 938 minuti giocati da francesi
Auxerre: 1.405 minuti giocati da francesi
Le Havre: 1.641 minuti giocati da francesi
Le Mans: 3.059 minuti giocati da francesi
Lens: 2.715 minuti giocati da francesi
Lille: 1.369 minuti giocati da francesi
Lione: 583 minuti giocati da francesi
Lorient: 1.199 minuti giocati da francesi
Marsiglia: 255 minuti giocati da francesi
Monaco: 521 minuti giocati da francesi
Nizza: 1.826 minuti giocati da francesi
Paris FC: 1.394 minuti giocati da francesi
PSG: 1.271 minuti giocati da francesi
Reims: 2.435 minuti giocati da francesi
Rennes: 2.436 minuti giocati da francesi
Strasburgo: 326 minuti giocati da francesi
Tolosa: 1.204 minuti giocati da francesi
Troyes: 3.114 minuti giocati da francesi

PREMIER LEAGUE
Arsenal: 1.819 minuti giocati da inglesi
Aston Villa: 942 minuti giocati da inglesi
Bournemouth: 1.940 minuti giocati da inglesi
Brentford: 692 minuti giocati da inglesi
Brighton: 424 minuti giocati da inglesi
Chelsea: 1.916 minuti giocati da inglesi
Coventry: 1.828 minuti giocati da inglesi
Crystal Palace: 1.447 minuti giocati da inglesi
Everton: 3.360 minuti giocati da inglesi
Fulham: 514 minuti giocati da inglesi
Hull City: 1.615 minuti giocati da inglesi
Ipswich: 1.217 minuti giocati da inglesi
Leeds: 1.700 minuti giocati da inglesi
Liverpool: 138 minuti giocati da inglesi
Manchester City: 1.326 minuti giocati da inglesi
Manchester United: 1.254 minuti giocati da inglesi
Newcastle: 1.870 minuti giocati da inglesi
Nottingham: 1.148 minuti giocati da inglesi
Sunderland: 85 minuti giocati da inglesi
Tottenham: 401 minuti giocati da inglesi

SERIE A
Atalanta: 2.288 minuti giocati da italiani
Bologna: 1.717 minuti giocati da italiani
Cagliari: 2.160 minuti giocati da italiani
Como: 224 minuti giocati da italiani
Fiorentina: 1.296 minuti giocati da italiani
Frosinone: 3.459 minuti giocati da italiani
Genoa: 1.191 minuti giocati da italiani
Inter: 1.409 minuti giocati da italiani
Juventus: 754 minuti giocati da italiani
Lazio: 1.792 minuti giocati da italiani
Lecce: 765 minuti giocati da italiani
Milan: 383 minuti giocati da italiani
Monza: 2.813 minuti giocati da italiani
Napoli: 1.607 minuti giocati da italiani
Parma: 1.747 minuti giocati da italiani
Roma: 1.397 minuti giocati da italiani
Sassuolo: 1.033 minuti giocati da italiani
Torino: 1.499 minuti giocati da italiani
Udinese: 206 minuti giocati da italiani
Venezia: 20 minuti giocati da italiani

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