Sebastiano Esposito poteva vestire la maglia del Napoli già in estate, ma gli impedimenti legati alle liste bloccate avevano frenato l'operazione. Ora, però, il suo nome è tornato prepotentemente d'attualità in vista di gennaio. L'attaccante classe 2002 è in cima ai desideri del club azzurro, che vede in lui un'occasione di mercato e un possibile ritorno a casa per il talento cresciuto nel rione Cicerone di Castellammare di Stabia.

Trattativa avviata, c'è già l'intesa con il giocatore

I contatti sono partiti da alcune settimane, prima tra il procuratore Mario Giuffredi e il direttore sportivo Manna, poi anche con il presidente De Laurentiis il quale, scrive Il Mattino, sarebbe pronto a scendere in campo in prima persona per mandare a dama la trattativa. L'operazione coinvolge pure il Sassuolo, che dovrebbe anticipare il riscatto dal Cagliari versando 10 milioni di euro, per poi trasferire il giocatore al Napoli. La volontà di Esposito è già stata manifestata e un'intesa di massima sarebbe stata raggiunta. Sul tavolo anche la formula del prestito con obbligo di riscatto posticipato, soluzione utile per rispettare i parametri finanziari del club.

Dall'Inter di Conte alla rinascita: i numeri di Seba

Dopo un inizio da predestinato nell'Inter di Antonio Conte, con record di precocità in Europa e in Serie A, Esposito ha attraversato diverse difficoltà, tra esperienze all'estero e ripartenze in Italia. La chiamata in Nazionale e il ritorno alla ribalta hanno certificato la sua crescita. Al Sassuolo ha iniziato forte, prima di attraversare un periodo meno brillante: otto presenze in campionato, sette da titolare, con due gol e altrettanti assist.