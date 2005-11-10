La madre di CR7 attacca il Portogallo: "Contenta per il 4-1". Jorge Jesus risponde con classe

L'addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale continua a far discutere in Portogallo. A riaccendere la polemica è stata questa volta la madre del cinque volte Pallone d'Oro, Dolores Aveiro; durante un evento organizzato da un gruppo di tifosi dello Sporting CP ha espresso tutta la propria amarezza per il modo in cui si è conclusa l'avventura del figlio con la Seleção. Dichiarazioni che sono arrivate al commissario tecnico Jorge Jesus.

Lo sfogo di Dolores Aveiro

La madre di Cristiano non ha nascosto la propria delusione: "Cristiano è triste, avrebbe voluto che le cose finissero in un altro modo. Si è sentito tradito e anch'io sono triste". Dolores è andata anche oltre, commentando il pesante 4-1 subito dal Portogallo contro la Danimarca a Braga: "È stata una sconfitta meritata e sono stata contenta che il Portogallo abbia perso. Non hanno rispettato Cristiano".

Le critiche hanno coinvolto anche il tributo organizzato dopo il ritiro del fuoriclasse: "Non mi è piaciuto l'omaggio fatto a Braga. Un omaggio deve essere reso con lui presente, non in sua assenza. Quello vero arriverà dallo Sporting". Alla domanda sull'atteggiamento degli ex compagni di squadra, ha aggiunto: "Non credo che lo abbiano rispettato, nemmeno loro".

La risposta di Jorge Jesus

Jorge Jesus ha preferito abbassare i toni, rispondendo con grande equilibrio alle dichiarazioni di Dolores Aveiro. "Adesso dovrei rispondere alla madre di Cristiano Ronaldo? Anch'io ho una madre... La madre di Cristiano è una signora che stimo molto. Una madre resta sempre una madre e non si può cambiare questo. Capisco perfettamente le sue dichiarazioni", ha spiegato il commissario tecnico portoghese, evitando qualsiasi ulteriore polemica e scegliendo la via della distensione.