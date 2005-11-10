Robert Sanchez è stato il portiere campione del Mondo nel 2026. Vincendo per tre a zero contro il Paris Saint Germain, per il primo Mondiale per Club della FIFA, nella finale di New York. Eppure, un solo anno dopo, è finito tra i non desiderati al Chelsea, club con una gestione schizofrenica compulsiva per quanto riguarda acquisti e cessioni. Per questo ha accettato la corte del Como, dove sta facendo così così: tre partite di campionato e una in Champions League, nessun clean sheet. Insomma, potrebbe andare meglio.

L'incidente con la Ferrari

Nei giorni scorsi è rimasto miracolosamente illeso dopo un grave incidente al Nürburgring, in Germania, dopo aver perso il controllo della sua Ferrari 488 Challenge Evo, del valore di circa 360mila euro, andando a sbattere contro le barriere della curva Caracciola-Karussell a circa 112 km/h. L'auto ha riportato ingenti danni nella parte anteriore. Sanchez è uscito autonomamente dall'abitacolo e ha persino aiutato il personale a raccogliere i detriti finiti in pista. L'incidente è avvenuto durante un evento organizzato da Circuit Days.

Secondo alcune testimonianze, il portiere avrebbe mantenuto il casco per evitare di essere riconosciuto. Sanchez era già stato sanzionato in Inghilterra per eccesso di velocità. Oggi Robert Sanchez compie 29 anni.