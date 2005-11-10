L'allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso, in vista della sfida al Torino ha sciolto i dubbi sugli infortunati: "Prima di fare domande faccio un punto sugli infortunati. Taylor non sarà della partita, ha avuto un problema contro il Lecce nel secondo tempo. Ha fatto risonanza, ha un po' di edema e lunedì farà risonanza come Tavares, Sutalo e Marusic. Non sarà della partita, mentre gli altri stanno bene, compresi Noslin e Zaccagni che ha fatto una settimana con noi".

Alla fine i timori erano giusti e il problema al ginocchio destro accusato in Nazionale da Vasilije Adzic ha necessitato di un intervento chirurgico. A renderlo noto è stato lo stesso calciatore, il quale ha postato sul proprio profilo Instagram una foto di lui dopo l'operazione. Un bel problema per il Sassuolo, che dovrà fare a meno del calciatore dimostratosi tra i più brillante in questa difficile prima parte di stagione dei neroverdi. In attesa del comunicato da parte del club, l'infortunio di Adzic si preannuncia molto lungo.

Così Alberto Gilardino, tecnico del Parma, sulla sfida con il Frosinone: "Affrontiamo una squadra che ha fatto un percorso positivo in questo inizio di stagione, dal punto di vista di gioco e risultati ma anche di intraprendenza e spensieratezza. Giocano in maniera molto spensierata. Sarà una gara fatta sui duelli, dove il livello agonistico sarà alto, anche sulle seconde palle. Siamo consci della partita che ci aspetta, l'abbiamo preparata in modo positivo nel corso della settimana. Nonostante la sconfitta con la Roma, siamo consapevoli di aver fatto 70 minuti alla grande. Dal mio punto di vista, è fondamentale soffermarsi sulle cose positive che abbiamo portato in campo. Oltre ai clean sheet contro Udinese e Atalanta, nelle ultime gare siamo sempre andati in rete. Dobbiamo racchiudere tutte queste partite per costruire un puzzle e mettere insieme le cose positive, pensare positivo. Dobbiamo affrontare questa gara consapevoli di dover fare una grande prestazione difensiva, con cura dei dettagli e concentrazione mentale dentro quei dettagli. Dobbiamo avere percezione intrinseca del pericolo, perché affrontiamo una squadra con esterni forti e bravi nell'uno contro uno, ma dobbiamo anche essere coraggiosi per fare risultato positivo. Dobbiamo avere questo nel DNA ed è quello che vogliamo".

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com il direttore sportivo del Flamengo, José Boto, ha parlato di uno dei giocatori puntati dai club italiani: Samuel Lino. Quello del giocatore classe '99 è fra i nomi indicati come possibili rinforzi della Roma, in particolare, ma il dirigente portoghese ha avvisato che sarà difficile per tutti pensare di prenderlo: "Per Samuel Lino c'è effettivamente l'interesse di diversi club. Non dirò se tra questi ci sia anche la Roma oppure no, ma posso confermare che l'interesse attorno a lui è concreto e che continuano ad arrivare ogni giorno richieste di informazioni sul giocatore. Lino è un calciatore che abbiamo acquistato quando era ancora in un'età molto favorevole per un'eventuale rivendita. Lo abbiamo pagato 25 milioni di euro ed è ovvio che non lo venderemo per una cifra inferiore. Non so nemmeno se una sua cessione sarà possibile, a meno che non arrivi un'offerta molto elevata".